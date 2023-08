Ciclismo: Incidente in allenamento per Thomas Gloag

Il britannico operato al ginocchio, per lui stagione finita. ROMA (ITALPRESS) – Tegola in casa Jumbo-Visma: incidente in allenamento per Thomas Gloag. Il 21nne britannico, professionista dallo scorso anno, è stato investito e si è infortunato al ginocchio. Gloag, secondo quanto riporta il team olandese di ciclismo su strada con licenza di UCI, è stato già operato e dovrà affrontare adesso un periodo di riposo. Per lui, quindi, stagione finita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 22-Ago-23 16:14