F1: Alonso “Non aver vinto Mondiale con Ferrari mio unico rimpianto”

"Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa vorrei vincere un Mondiale con la Ferrari, probabilmente è il mio unico rimpianto". Lo ha confessato Fernando Alonso, nel corso di una lunga intervista per il podcast High Performance, co-condotto dall'ex presentatore della BBC Jake Humphrey. "Nel 2010 e nel 2012 eravamo a pochi giri dalla vittoria del campionato – ha ricordato il pilota spagnolo – E questo probabilmente avrebbe potuto cambiare un po' le cose, e la storia. È stato sicuramente molto deludente, ma in queste situazioni dipendi da molte altre persone, da altri team, dalle prestazioni delle vetture e cose del genere, è difficile perché non dipende tutto dal tuo controllo". Alonso attualmente alla Aston Martin è il pilota più esperto in griglia con 370 Gp disputati dal suo debutto con la Minardi nel 2001. "Se avessi l'opportunità di vivere ancora una volta esattamente la mia vita, non cambiando nulla delle mie squadre o delle mie scelte, o di questo titolo con la Ferrari, vorrei semplicemente vivere un po' di più tutti quei momenti e cercare di avere più ricordi. Quando ho vinto il campionato in Brasile nel 2005 e nel 2006, non ricordo quasi nulla di quei pomeriggi e quelle notti, il che è triste. Ecco cambierei questo". Adesso, ha concluso Alonso, "mi sto godendo il momento, soprattutto ora con l'Aston Martin. Adoro il tempo trascorso con la squadra, il modo in cui stiamo tutti crescendo".