Calcio: Frosinone. Cheddira “Io pronto”, Barrenechea “Voglio crescere”

L'attaccante marocchino "Arrivo con una voglia ed una carica mai avute prima" FROSINONE (ITALPRESS) – E' il giorno della presentazione di Walid Cheddira ed Enzo Barrenechea in casa Frosinone. Il giocatore marocchino è arrivato in prestito fino al 30 giugno 2024 dal Napoli dopo aver giocato lo scorso campionato di B nel Bari, il talentuoso argentino è in prestito dalla Juventus, anche lui fino al termine della stagione. "La cosa che mi ha spinto ad accettare è stata il fatto di avere di fronte una società ambiziosa, sana, un direttore ottimo conoscitore di calcio – ha detto Cheddira -. Tutti questi aspetti si sono rivelati fondamentali, mi hanno dato grande forza". L'ex Bari ha le idee chiare: "La mia filosofia è quella di pensare giorno per giorno, lavorare al massimo in ogni allenamento per poi arrivare alla partita e dare il massimo. Dimostrando così il mio valore. Arrivo con una voglia ed una carica mai avute prima. Giochiamo nella massima serie e darò il massimo per raggiungere l'obiettivo comune". Carico e voglioso di iniziare anche Barrenechea: "Con la Juve ho giocato da mezz'ala, ora mi sento più a mio agio a giocare da play. Credo che il Frosinone sia il posto giusto per crescere, è importante per me mettere dentro minuti per contribuire ad un processo di crescita della squadra e personale. Spero di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi". Il centrocampista classe 2001 è un prospetto importante e la piazza di Frosinone può essere quella giusta per mettere in mostra quanto appreso durante il suo percorso in bianconero: "Mi porto l'esperienza bellissima e formativa di essermi allenato con grandi campioni, credo di aver sfruttato al massimo il fatto di aver condiviso con loro lo stesso spogliatoio per diverso tempo. Per me un bagaglio importante per la crescita generale". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/red 23-Ago-23 12:54