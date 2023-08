Calcio: Inter Miami. Messi “Qui posto giusto, futuro? Non ci penso”

"Voglio godermi ogni momento, non voglio avere rimpianti" MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Il futuro dopo la carriera da calciatore? Ancora non ci penso, sono onesto. Mi piace ancora giocare, confrontarmi con gli avversari e allenarmi. Non so quanto giocherò ancora, ma penso che cercherò di continuare il più possibile". Così Lionel Messi, attaccante dell'Inter Miami, nel corso di un'intervista rilasciata su Apple TV. L'argentino campione del mondo è arrivato negli Usa questa estate e ha già trascinato la squadra di cui David Beckham è presidente. "Penso che per il futuro c'è ancora tempo per scegliere. Oggi la cosa più importante è godersi il tempo che resta (da calciatore, ndr), qualunque esso sia, poco o tanto. Voglio godermi ogni momento, soprattutto perché non voglio avere rimpianti". Messi è poi tornato a parlare della sua decisione di approdare in MLS: "Venivamo da due anni difficili (a Parigi, ndr), qui siamo un po' tornati quello che eravamo quando stavamo a Barcellona, godendoci le giornate, i bambini: la mia famiglia qui sta bene. Per tanti motivi abbiamo deciso che questo sarebbe stato il posto giusto e penso che oggi non ci siamo sbagliati, avevamo ragione quando dicevamo che questo era il posto ideale per noi". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/red 23-Ago-23 15:01