Calcio: Verona. Setti “Doveri grande arbitro, il club lo appoggia”

"Da parte mia e del club non c'è alcun problema per l'assegnazione" ROMA (ITALPRESS) – "Doveri in Verona-Roma? E' un grande arbitro, farà bene". Così il presidente del Verona Maurizio Setti, intervenuto ai microfoni di 'Radio Tv Serie A con Rds', ha commentato la designazione di Daniele Doveri – della sezione di Roma 1 – per la sfida che coinvolgerà gli scaligeri e la Roma di Josè Mourinho in programma sabato. "Bisogna partire dal presupposto che, nelle designazioni arbitrali, non debbano più esserci approcci legati alla regione di appartenenza dei direttori di gara – ha sottolineato Setti -. Da parte mia e del club non c'è alcun problema per l'assegnazione di Doveri per Verona-Roma, sono fiducioso che la direzione della gara possa essere regolare. Si tratta di un grande arbitro, ed è giusto dargli la serenità di dirigere un match in cui è protagonista una squadra della sua città. Eliminare i pregiudizi è fondamentale per rendere sano il nostro sistema – prosegue il patron gialloblù -, considerando che la Serie A e i club sono delle aziende dal coinvolgimento estremamente ampio e che possono influenzare grandi porzioni di pubblico nazionale e internazionale". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/xd6/gm/red 23-Ago-23 16:44