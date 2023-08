Calciomercato: Pavard non si allena per “malattia”, Inter più vicina

Il terzino francese a breve potrebbe diventare un calciatore nerazzurro MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La trattativa tra Bayern Monaco e Inter per il passaggio di Benjamin Pavard in nerazzurro è in dirittura d'arrivo. Oltre ai segnali positivi che filtrano da entrambe le parti, oggi è arrivato un ulteriore indizio. Il difensore francese, infatti, non si è allenato con i suoi compagni di squadra, ufficialmente "per malattia". Un "sintomo" probabilmente del vicino addio al club bavarese. Pavard è sempre più vicino all'Inter: Simone Inzaghi lo attende a braccia aperte. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 23-Ago-23 16:48