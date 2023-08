Italiano “Contro il Rapid Vienna una sfida molto importante”

Il tecnico della Fiorentina carica il gruppo in vista dei play-off di Conference League. FIRENZE (ITALPRESS) – "Dobbiamo ripartire da zero, archiviare quello che è successo lo scorso anno e pensare che ci sarà da battagliare. Ci attende una sfida importante, che si gioca in 180 minuti, forse anche di più, contro una squadra che nel turno precedente è riuscita a vincere fuori casa per 5-0 e che ha fatto molte più partite di noi. Quindi, sotto l'aspetto fisico, sono forse più avanti di noi, però ce la giocheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso contro il Twente. Quello è stato un play-off difficile ma sono convinto che lo sarà anche quello di domani". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida fra il Rapid Vienna e il team viola in programma domani sera all'Allianz Stadion di Vienna, valida come andata dei play-off di Conference League. "Abbiamo visto lo stadio, domani sarà gremito, siamo abituati a queste bolgie e questi campi caldi che spingono dal primo all'ultimo minuto quindi da questo punto di vista, visto quanto passata l'anno scorso, non ci faremo intimorire", ha aggiunto Italiano. "In campo dovremmo far vedere le nostre qualità, abbiamo studiato gli avversari in questi quindici giorni, i loro pregi ed i nostri difetti, e cercheremo di fare del nostro meglio", ha detto ancora il tecnico del team viola, che ha anche paragonato il neo acquisto Lucas Beltran all'ex giocatore gigliato Ciccio Baiano. "E' arrivato con grande entusiasmo, si vede che ha sposato questo nuovo progetto, è sempre sorridente. E' ancora un po' timido, deve prendere confidenza coi compagni e con il nostro modo di interpretare il calcio ma le sue caratteristiche sono quelle di un calciatore che nei 20, 25 metri finali può far male", ha concluso Italiano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 23-Ago-23 19:38