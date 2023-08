Serie B: Camplone arbitra Samp-Pisa, Cremonese-Bari a La Penna

Il posticipo Catanzaro-Ternana affidato a Baroni ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per la seconda di serie B, con l'anticipo di venerdì – Sampdoria-Pisa in programma al Ferraris alle 20.30 – affidato a Camplone della sezione di Pescara. Fra i big match in programma quello di sabato sera allo Zini fra Cremonese e Bari, per il quale è stato scelto La Penna di Roma. Domenica sera il posticipo Catanzaro-Ternana: fischia Baroni della sezione di Firenze. SERIE B – 2^ GIORNATA – 26/08 Sampdoria – Pisa (25/08, ore 20.30) arbitro: Camplone di Pescara Venezia – Cosenza (ore 18) arbitro: Bonacina di Bergamo Como – Reggiana (ore 20.30) arbitro: La Penna di Roma Cremonese – Bari (ore 20.30) arbitro: Prontera di Bologna Feralpisalò – Sudtirol (ore 20.30) arbitro: Gualtieri di Asti Modena – Ascoli (ore 20.30) arbitro: Sozza di Seregno Parma – Cittadella (ore 20.30) arbitro: Ghersini di Genova Catanzaro – Ternana (27/08, ore 20.30) arbitro: Baroni di Firenze – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Ago-23 13:04