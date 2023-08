Tennis: Serena Williams mamma per la seconda volta

L'ex numero uno ha dato alla luce la piccola Adira River ROMA (ITALPRESS) – Serena Williams di nuovo mamma. Dopo Olympia, nata nel 2017, l'ex numero uno del mondo ha dato alla luce un'altra bimba, Adira River: ad annunciarlo il marito, Alexis Ohanian, assicurando che sia la madre che la figlia sono in buona salute. In occasione della prima gravidanza, Serena – oggi 41enne – ebbe delle complicazioni, tanto da restare a letto per un mese e mezzo. Vincitrice di 23 Slam, la Williams ha lasciato il tennis dopo gli Us Open del 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Ago-23 09:09