Tennis: Torneo Winston-Salem. Coric, Griekspoor e Korda agli ottavi

Esordio vincente anche per Djere e Lehecka ROMA (ITALPRESS) – Non deludono i grandi favoriti del "Winston-Salem Open" (duro outdoor, montepremi $850.680), l'ultimo Atp 250 prima dello US Open. Borna Coric, testa di serie numero 1 e bye al primo turno, debutta con una vittoria superando 6-2 7-6(2) Rinky Hijikata. Agli ottavi anche Tallon Griekspoork, numero 2 del tabellone, che si aggiudica il primo set con Jack Draper al tie-break (10-8) e poi approfitta del ritiro del rivale mentre Sebastian Korda, terza forza del tabellone e pure lui direttamente al secondo turno, si sbarazza per 6-2 6-3 di Benjamin Bonzi. Avanti senza problemi anche Laslo Djere, che regola con un doppio 6-3 Facundo Diaz Acosta. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Lehecka (Cze, 5) b. Krueger (Usa) 2-6 6-2 6-3 Nakashima (Usa) b. Fils (Fra) 6-7(5) 7-6(5) 6-2 Kumar (Usa) b. Van de Zandschulp (Ned, 8) 6-3 7-5 Vukic (Aus, 9) b. Van Assche (Fra) 6-3 6-7(5) 6-3 J.M.Cerundolo (Arg) b. Hanfmann (Ger, 10) 7-6(3) 5-7 7-6(4) Mmoh (Usa) b. Giron (Usa, 13) 6-3 6-4 Michelsen (Usa) b. Ofner (Aut, 15) 7-6(4) 7-5 Koepfer (Ger) b. Kirchheimer (Usa) 6-3 6-2 Purcell (Aus) b. Kuznetsov (Rus) 6-4 6-1 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Ago-23 09:58