La Lazio presenta Castellanos, Isaksen e Kamada. Preso Sepe

"Da solo non ho fatto nulla, c'è stata condivisione", afferma il ds Fabiani ROMA (ITALPRESS) – "Da solo non ho fatto nulla, c'è stata condivisione. I nuovi calciatori si sono da subito integrati con lo spogliatoio". Con queste parole il direttore sportivo della Lazio, Mariano Fabiani ha aperto la conferenza stampa di presentazione di tre dei nuovi acquisti biancocelesti, Valentin Castellanos, Gustav Isaksen e Daichi Kamada. "Sono felicissimo di essere qui, ringrazio il direttore e tutte le persone che mi hanno dato questa possibilità", ha esordito Castellanos, in campo negli ultimi minuti di Lecce-Lazio al Via del Mare. "Questa è una grande squadra, un'istituzione – aggiunge l'ex attaccante del Girona – C'è una lunga tradizione di calciatori argentini che hanno fatto la storia. Questa è anche una grande responsabilità per me e proverò a onorarla al meglio". Sulla concorrenza con Ciro Immobile: "Posso imparare molto da lui, so quello che rappresenta per la Lazio, lavoreremo insieme per aiutare la squadra, abbiamo un buon rapporto. Io aspetto il mio momento. Gradualmente riuscirò a dare in campo quanto richiesto dal mister. Questo è un campionato più fisico rispetto alla Liga e alla MLS, lavoro per adattarmi il più velocemente possibile". Stesso compito attende anche Gustav Isaksen, che svela un retroscena: "Radu mi ha detto che è colpa mia se ha smesso di giocare – scherza in riferimento alla sua grande prestazione nella vittoria del Midjtylland sulla Lazio nella scorsa Europa League -. Scherzi a parte, sono felice ora di indossare la maglia giusta. Per me è stata una sorpresa vedere tanti tifosi ad accogliermi, sono molto calorosi e sono sempre al fianco della squadra". Poi ha aggiunto: "Mi piace giocare contro le grandi squadre, ora mi confronterò con i grandi della Serie A. La Nazionale danese? Ora non ci penso, sono concentrato a dare il massimo per la Lazio, solo così arriverà la chiamata del ct". Ancora più esperto dei suoi due nuovi compagni di squadra è invece Daichi Kamada: "Sono felice di essere qui. Mister Sarri è bravissimo, così come i miei compagni. Ho scelto la Lazio perché penso di poter migliorare tatticamente con il mister. Voglio crescere ancora". Domani intanto sarà giorno di visite mediche per il portiere Luigi Sepe, come confermato in conferenza stampa da Fabiani che poi rivela: "Berardi e Zielinski erano stati indicati dal nostro allenatore ma ci sono operazioni che vanno in porto e altre meno. Il tempo dirà se abbiamo fatto bene o meno ad andare poi su altri profili. Avevamo l'obiettivo di abbassare l'età media". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 24-Ago-23 18:07