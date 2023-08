Milena Baldassarri conquista il pass per Parigi2024

Ai Mondiali di ritmica arriva il biglietto per la sua seconda Olimpiade VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo Tokyo, Milena Baldassarri si assicura un posto anche nell'Olimpiade di Parigi2024. Ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia l'azzurra ha ottenuto il secondo pass individuale per l'Italia dopo quello di Sofia Raffaeli. "Sono supercontenta – commenta – ancora non ci credo, è stata dura. Già da Tokyo l'obiettivo era puntato su Parigi. Non è facile a livello individuale conquistare il pass e poi disputare le Olimpiadi, spero di portare in alto i colori dell'Italia". Dalla Baldassarri la dedica "ai miei genitori che sono venuti qui a sostenermi, a tutti i miei fan che mi sostengono da casa e anche a quelli che non mi sostengono e non mi volevano qua". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Ago-23 20:11