Tennis: Isner si ritira “Us Open sarà il mio ultimo torneo”

Lo statunitense lascia a 38 anni e dopo 16 titoli nel circuito NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – John Isner appende la racchetta al chiodo. È lo stesso 38enne statunitense ad annunciare via social il ritiro: i prossimi Us Open – a cui prenderà parte per la 17esima volta di fila – saranno il suo ultimo torneo nel circuito. "Arriva un momento nella carriera di ogni atleta in cui bisogna decidere di smettere e per me quel momento è adesso – ha scritto Isner – Non è stato facile arrivare a questa decisione ma sento che sia il momento giusto per lasciare. Quando sono andato via dall'Università della Georgia nel 2007 non avrei mai immaginato di giocare per 17 anni nel circuito Atp. Ovviamente ci sono innumerevoli match che vorrei rigiocare ma sono fiero di quello che sono riuscito a ottenere. È stato un viaggio incredibile". Isner lascia dopo 16 titoli e 488 incontri vinti e soprattutto il record di ace (14.411): nessun altro giocatore ha sfondato quota 14 mila e sono in cinque sono arrivati a 10 mila. Nella sua carriera anche cinque successi in doppio nei Masters 1000 e un best ranking di numero 8 del mondo raggiunto a luglio 2018, dopo la semifinale di Wimbledon. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Ago-23 15:40