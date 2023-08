Tennis: Next Gen Atp Finals in Arabia Saudita fino al 2027

A Jeddah già la prossima edizione in programma dal 28 novembre ROMA (ITALPRESS) – Sarà Jeddah, in Arabia Saudita, a ospitare le Next Gen Atp Finals sin dalla prossima edizione. L'Atp annuncia che, dopo l'esperienza vissuta a Milano negli ultimi cinque anni, il torneo riservato ai migliori giovani del circuito si giocherà dal 2023 al 2027 sul veloce indoor del King Abdullah Sports City, già a partire dall'edizione in programma dal 28 novembre al 2 dicembre con montepremi record di 2 milioni di dollari. Sarà il primo evento tennistico ufficiale a livello professionistico ospitato in Arabia Saudita. "Portare le Next Gen Atp Finals a Jeddah è la nostra occasione per attirare nuovi tifosi, in una regione con una vasta popolazione giovanile", le parole di Andrea Gaudenzi, presidente Atp. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Ago-23 17:40