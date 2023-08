Tennis: Torneo Chicago. Bronzetti conquista i quarti di finale

L'azzurra ha sconfitto agli ottavi la statunitense Gleason in due set ROMA (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti avanza al Chicago Women's Open, torneo Wta 125 in scena sul duro statunitense con un montepremi complessivo pari a 115.000 dollari. La tennista italiana, 24enne di Rimini, numero 82 del mondo e quinta testa di serie del tabellone, ha sconfitto agli ottavi di finale la statunitense Quinn Gleason in due set, con il punteggio di 7-6 (2) 6-2. Ai quarti Bronzetti troverà l'ucraina Kateryna Baindl, numero 82 del ranking Wta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 24-Ago-23 13:04