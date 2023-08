Tiro a volo: ai Mondiali Pellielo conquista ultima carta olimpica

L'azzurro a Parigi potrebbe entrare nella storia con 8 partecipazioni BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Giovanni Pellielo non vuole smettere di stupire. Il veterano azzurro, infatti, è riuscito a ritagliarsi un posto per la finale a sei dei Mondiali di tiro a volo, garantendo all'Italia Team la quarta ed ultima carta a disposizione nel trap per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il quattro volte medagliato olimpico si è qualificato per l'ultimo atto con il terzo miglior punteggio (123 +16), ottenuto al termine di uno shoot-off andato in scena con altri sei tiratori sulla pedana di Baku (Azerbaijan). Per lui, oltre al prezioso traguardo, anche l'aritmetica sicurezza di mettere in tasca una delle quattro quote a cinque cerchi in palio grazie alla contemporanea presenza in finale di due americani (gli Stati Uniti hanno già esaurito i posti nazione nel trap maschile). L'ennesima soddisfazione della carriera per Pellielo, che a Parigi 2024 potrebbe entrare nella storia dei Giochi Olimpici Estivi raggiungendo a quota otto partecipazioni i fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo e Josefa Idem (di cui due con la Germania dell'Ovest). L'Italia, dunque, ha messo in cassaforte anche la quarta ed ultima carta in questa specialità dopo quella garantita da Silvana Stanco, trionfatrice agli Europei di Larnaca nel 2022, e quelle ottenute lo scorso giugno da Jessica Rossi e Mauro De Filippis, medaglie d'oro ai Giochi Europei di Cracovia. – foto Image – (ITALPRESS). srp/com 24-Ago-23 15:33