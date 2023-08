Calcio: Di Francesco all’esame Dea “Dobbiamo essere brillanti e lucidi”

Cheddira verso una maglia da titolare FROSINONE (ITALPRESS) – La seconda sfida di campionato vedrà il Frosinone ospitare l'Atalanta. Una gara di certo non agevole ma sicuramente stimolante per l'undici di Eusebio Di Francesco che punta a conquistare il primo risultato utile dinanzi al proprio pubblico, dopo la sconfitta patita all'esordio contro il Napoli. "Dal mio punto di vista la fase offensiva e difensiva devono essere interpretate con la stessa attenzione – le parole del tecnico – Ovviamente va tenuto conto anche della differenza di valori in campo. Abbiamo lavorato bene anche in questa settimana sapendo che siamo in pieno rodaggio e che la squadra avrà altri elementi presto. Sono certo che avremo in campo giocatori in grado di interpretare tutte e due le fasi di gioco". L'avversario di giornata sarà come detto uno scoglio difficile come l'Atalanta: "Contro il Napoli siamo stati in partita per 75 minuti, ovvero fino al gol del 3-1 avendo tra l'altro un'ottima gestione della palla – prosegue -. I nerazzurri rispetto ai partenopei sono una formazione differente, molto più fisica. Sarà una partita dura da questo punto di vista. Quella orobica è una squadra difficile da affrontare per mentalità e perché sono anni che lavorano assieme. Speriamo di essere brillanti e lucidi per l'intero match". Grande la considerazione che lega l'allenatore canarino al suo collega atalantino: "Gasperini è grande allenatore ed ha alle spalle una società forte. Ho grande stima di lui tanto da averlo votato per tre anni consecutivi per la Panchina d'oro. Il suo è un calcio particolare, basato sulla ricerca dell'uomo a tutto campo, apprezzo molto il suo modo di interpretarlo. La differenza è quanto si trasmette ai propri giocatori e gli vanno fatti solo complimenti per questo. Ha grande continuità nel lavoro". Che gara sarà tatticamente? "Da un punto di vista tattico forse è più facile quando si gioca contro una squadra che si schiera a specchio. Il sistema di gioco è dinamico, non statico, e l'Atalanta ha caratteristiche e modo di muoversi diversi rispetto al Napoli. Dovremo fare meno errori. A livello tattico sono tra gli avversari più complicati da preparare". Sul fronte formazione il tecnico conferma il possibile il debutto dal primo minuto dell'attaccante Cheddira: "E' tra i convocati e può sicuramente essere schierato dall'inizio, vedremo". Priva di fondamento appare invece la voce riguardo un possibile interessamento per Nainggolan: "Con Radja ci siamo sentiti attraverso un collaboratore – conclude -, ma non è onestamente mai stato preso in considerazione. L'idea della società è di investire su elementi di prospettiva. A lui ovviamente sono molto legato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). chi/glb/red 25-Ago-23 15:56