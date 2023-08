Calcio: Lecce. Baroni “Con la Roma sarà fondamentale l’atteggiamento”

"L'entusiasmo è qualcosa che non deve mai mancare nell'ambiente" VERONA (ITALPRESS) – Rifinitura al Paradiso di Peschiera per il Verona che domani sera affronterà al Bentegodi la Roma. Ancora out Lazovic, assenti anche Hrustic ed Henry. Recupera Faraoni ma l'impressione è che vada inizialmente in panchina. Convocato anche il neo acquisto Serdar, anch'egli destinato alla panchina. Si va verso l'undici che è sceso in campo ad Empoli con Hien a guidare la difesa, Coppola andrà in panchina. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Marco Baroni ha sottolineato che "per noi sarà una partita importante, contro una formazione guidata da un allenatore bravissimo. Loro sono una squadra che ha tutte le carte in regola per fare un grande campionato. Dovremo essere capaci a sopperire, individualmente e di squadra, a tutte le difficoltà che sicuramente incontreremo durante l'incontro. Soprattutto sarà importante l'atteggiamento. Rispetto a Empoli, dovremmo alzare ancora di più il livello di attenzione, specialmente sulle palle inattive dove loro sono micidiali". Infine, il tecnico degli scaligeri ha parlato dei tifosi, attesi in massa al Bentegodi: "L'entusiasmo è qualcosa che non deve mai mancare nell'ambiente, e vorrei che continuasse ad essere alimentato. Voglio che la squadra dia la sensazione al pubblico di un gruppo che si dona, che si applica, perché il nostro entusiasmo deve essere trasferito a chi ci guarda. Qui il pubblico ci segue, ha tanta voglia: dovremo essere bravi noi ad alimentare con le prestazioni questo aspetto, costruendo un'identità forte anche insieme al nostro pubblico", ha concluso Baroni. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ab/xd6/red 25-Ago-23 18:18