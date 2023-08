Calciomercato: Stampa. Per il Liverpool Salah non è in vendita

L'egiziano è seguito dall'Al Ittihad, in caso di sua partenza i Reds pensano a Chiesa. ROMA (ITALPRESS) – Altro colpo di scena sul fronte del calciomercato internazionale. Mohamed Salah sembrava vicino a un passaggio "milionario" dal Liverpool all'Al Ittihad, pronto a fare "pazzie economiche" per l'egiziano. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportano i media inglesi, i Reds avrebbero deciso di levare il 31enne ex Roma e Fiorentina dal mercato. Il Liverpool ha precisato di non aver ricevuto offerte per l'egiziano e che comunque Salah non è in vendita. Il giocatore è legato da un contratto col club inglese sino al 2025. Da capire se si tratta di una risposta definitiva o se ci sono ancora margini per proseguire la "faraonica" trattativa. In caso di cessione di Salah, sempre secondo la stampa internazionale, Federico Chiesa sarebbe nella lista dei possibili sostituti dell'egiziano alla corte di Klopp. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 25-Ago-23 09:11