Mercato ancora aperto, Thiago Motta “Ma chi c’è deve dare massimo”

Il Bologna sarà ospite domenica della Juventus BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta con il Milan all'esordio, il Bologna domenica alle 18.30 sarà ospite della Juventus, con alcuni volti in più ma, essendo appena arrivati, potrebbero non essere, almeno all'inizio, della partita. Thiago Motta fa il punto su un mercato che sia in entrata che in uscita non si è ancora concluso: "Stiamo lavorando per completare e alzare il livello della nostra squadra. Vediamo come andrà. Mancano ancora dei giorni e sicuramente ancora qualcosa cambierà. Un centravanti? Io i gol me li aspetto da tutti, anche se abbiamo attaccanti che hanno la tendenza ad arrivare più facilmente in area. Però mi aspetto gol da tutti, come ha dimostrato l'anno scorso Posch che è stato il primo difensore europeo per reti segnate". Poi continua: "Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra. Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti: c'è una partita importante come quella con la Juventus da giocare. Orsolini sa molto bene che deve migliorare, ora ancora di più visto il rinnovo del contratto. Deve essere determinato e determinante, perché le responsabilità sono maggiori". Tre giorni per Karlsson per convincere il tecnico: "Può fare il riferimento centrale, ma è un giocatore abituato a giocare a sinistra a cui piace inserirsi e tirare in porta. Si sta inserendo e abituando al nostro gioco, deve essere più responsabile in fase difensiva perché abbiamo bisogno di tutti. Ad ogni modo è arrivato qui con grande entusiasmo". Poi, ovviamente la Juve: "Ho visto una squadra fantastica, sia in preparazione che nella prima di campionato. Sono molto veloci sulle fasce, sia con Chiesa che con Cambiaso, hanno gli inserimenti di Rabiot e l'esperienza di Danilo e Alex Sandro. E' una squadra che non giocando in Europa potrà concentrarsi al massimo sul campionato, ma noi dobbiamo trarre il meglio da questa partita". A proposito dell'ex Cambiato: "Andrea è un grandissimo ragazzo, sia personalmente che calcisticamente parlando. E' cresciuto molto bene in una filosofia di gioco, poi velocemente si è adattato a un'altra. Ha grande qualità tecnica. Ma non penso che questa crescita sia dovuta a me, bensì è perché ha una potenzialità enorme. Il merito è del suo lavoro e sono contento che sia arrivato a una squadra importante come la Juventus". "Barrow? Sta bene, ma questa settimana non se la sentiva di rientrare in gruppo. Martedì se se la sentirà sarà nuovamente con i compagni. Van Hooijdonk? Anche lui fa parte del gruppo e sta molto bene – continua Motta – Deve migliorare ancora su alcuni aspetti ma sta lavorando per farlo". E sui nuovi: "Beukema porta tantissima energia, sia in allenamento che in partita e riesce a comunicare bene con i compagni nonostante la lingua. Oussama lo stesso, ieri si è fatto male al naso ma non si è voluto fermare, anzi ha tantissima voglia di mangiare il pallone. Jesper ha grande entusiasmo, così come Fabbian. Urbanski porta grande qualità nel gioco ed è molto disponibile… Ognuno di loro sta dando qualcosa al gruppo e questa è la cosa più importante". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/glb/red 25-Ago-23 16:03