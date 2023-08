Nba: Bucks. Antetokounmpo come Mbappé “Non firmo estensione contratto”

La stella greca: "Devo sentire che siamo tutti focalizzati sul voler vincere il titolo". ROMA (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo come Kylian Mbappé. Il 28enne talentuoso cestista greco, miglior realizzatore nella storia dei Bucks, ha informato il club di Milwaukee di non voler firmare l'estensione del contratto. "Non avrebbe senso a livello economico. In ogni caso devo sentire che siamo tutti focalizzati sul voler vincere il titolo, altrimenti non firmo", ha detto il campione ellenico dalle colonne di "The New York Times". Antetokounmpo, dunque, vuole temporeggiare. Nella annata al via percepirà circa 45 milioni di dollari dai Bucks, nella prossima arriverà a guadagnare dal club di Milwaukee quasi 50 milioni di dollari. Per la stagione 2025-26, infine, il greco è in "player option" e otterrebbe dal suo club la bellezza di 52 milioni di dollari. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 25-Ago-23 12:30