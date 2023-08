Cagliari ospita Inter, Ranieri “Dobbiamo essere attenti e pratici”

"Siamo pronti, sappiamo cosa significa affrontare la squadra di Inzaghi" CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari attende di tornare a giocare in Serie A in casa, non avviene dal 15 maggio 2022: anche allora l'avversario fu l'Inter, che vinse 1-3. Ora però i rossoblù ci arrivano con maggiore entusiasmo, dato dall'onda lunga della promozione (13.431 abbonati, record all'Unipol Domus, e tutto esaurito lunedì alle 20.45 con oltre 16.000 spettatori) e dalle buone indicazioni dello 0-0 all'esordio col Torino. "La squadra si è disimpegnata bene, ora dobbiamo stare attenti e pratici perché l'Inter al primo pallone ti punisce", le parole di Claudio Ranieri nella conferenza dell'antivigilia. "Essere belli non è il mio modo di giocare a calcio: dobbiamo essere pratici. Sarà una sfida di un gruppo contro un altro gruppo: l'Inter ha tanti campioni, possiamo anche fare la partita perfetta ma loro trovano il colpo del fuoriclasse. Dobbiamo avere la mentalità giusta". Per l'avversario (che Ranieri allenò da settembre 2011 a marzo 2012) grande rispetto ma anche consapevolezza che il Cagliari possa giocarsela: "L'Inter sa attaccare e andare in contropiede. Ha fatto cose incredibili, come la finale di Champions League, e punta la seconda stella. Ma siamo pronti, sappiamo cosa significa affrontare la squadra di Inzaghi". Col Torino il Cagliari ha – a sorpresa – usato il 3-4-2-1 a specchio, oggi nessuna indicazione di formazione ma potrebbe essere molto simile a quella dell'Olimpico. Anche perché dal mercato non sono ancora arrivati né i difensori (Hatzidiakos e Wieteska saranno disponibili solo dal 2 settembre a Bologna) né l'attaccante. "C'è Luvumbo che è fantasioso e imprevedibile, lo apprezzo per questo. Sono soddisfatto di ogni acquisto, la punta l'ho chiesta differente perché possa giocare con tutti. Per lunedì la squadra sta bene, cercherò di mandare in campo chi sta meglio", conclude Ranieri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). col/glb/red 26-Ago-23 12:21