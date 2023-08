Calciomercato: Inter. Ecco Sanchez, Correa saluta

Il cileno torna in nerazzurro, l'argentino va a Marsiglia MILANO (ITALPRESS) – Alexis Alejandro Sanchez torna a vestire la maglia dell'Inter. Lo comunica la società nerazzurra in una nota. L'attaccante cileno ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. La prima volta all'Inter è stata nel 2019, e con la maglia nerazzurra Sanchez ha collezionato 109 presenze, 20 gol e 3 trofei. Nella passata stagione il cileno ha vestito la maglia del Marsiglia: 44 presenze e 18 gol in Francia. Sempre con una nota i nerazzurri hanno ufficializzato il trasferimento di Joaquin Correa proprio all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni in favore del club francese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 26-Ago-23 12:33