Dionisi “A Napoli senza Berardi, tornerà contro il Verona”

Il tecnico del Sassuolo: "Contro i campioni d'Italia vogliamo stravolgere il pronostico". SASSUOLO (ITALPRESS) – Niente Napoli per Domenico Berardi. La conferma sulle sensazioni dei giorni scorsi è arrivata nella conferenza stampa della vigilia di Alessio Dionisi. "Si è allenato con la squadra – le parole dell'allenatore del Sassuolo – ma abbiamo deciso di non portarlo a Napoli perché deve raggiungere la migliore condizione. Sarà sicuramente disponibile per la sfida contro il Verona". Senza il suo giocatore più carismatico il Sassuolo è atteso da un "Maradona" da tutto esaurito. "Sarà bello e stimolante per noi – prosegue Dionisi – specie dopo una partita fatta bene, dal punto di vista della prestazione, contro l'Atalanta, ma nella quale non abbiamo raccolto niente. Affrontiamo i campioni d'Italia, favoriti anche per questa stagione. Sulla carta sembriamo battuti ma noi vogliamo stravolgere il pronostico". "Il Napoli? Ha cambiato poco rispetto all'anno scorso. Alla prima di campionato non c'è stata partita a Frosinone e la loro forza si è vista. Domani saremo pronti a difenderci da squadra e nello sfruttare le opportunità che avremo", precisa il tecnico del Sassuolo. "Dovremo prenderci la responsabilità di non fare una partita difensiva ma di giocare come sappiamo fare. Sulla carta, per certi aspetti, il 'catenaccio' potrebbe pagare ma noi non abbiamo quelle capacità, nemmeno mentali e potrebbe essere un autogol, perché il Napoli ha un potenziale offensivo importante. Dobbiamo cercare di andare lì a mente libera e fare la nostra partita come è stato con l'Atalanta", afferma ancora Dionisi. Oltre a Berardi mancherà il solo Alvarez. "I due nuovi Pedersen e Racic ci saranno – conclude il tecnico neroverde – e rientra anche Tressoldi. Ferrari è dentro al 100 per 100 e questa è una notizia positiva. Dovremo ripetere la prestazione fatta contro l'Atalanta per i primi 45 minuti; poi siamo calati. Recuperando giocatori e mettendo dentro qualcuno, ci saranno più possibilità di scelta pure a partita in corso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/pdm/red 26-Ago-23 14:37