F1: Gp Olanda. Leclerc “Macchina difficile, gara in salita”

"Proverò a fare del mio meglio in gara" ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – "La macchina è stata molto difficile da guidare durante tutto il weekend". Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari intervenuto in zona mista in seguito alla nona posizione ottenuta al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, sul circuito di Zandvoort. "Si dovrà provare a migliorare la macchina, specialmente in curva. Purtroppo ho commesso un errore, quindi non ci sono molte scusanti. Conosciamo bene le lacune di questa vettura, un carico molto pesante è stato causato dal bilanciamento che in questo momento, in particolare l'ala anteriore, ci impone. Proverò a fare del mio meglio in gara, ma mi aspetto una domenica certamente in salita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/gm/red 26-Ago-23 17:11