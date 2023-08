F1: Gp Olanda. Norris “Prima fila gran risultato, pioggia mi esalta”

"Sono state delle qualifiche molto caotiche". ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – "La prima fila in griglia è un gran risultato, specialmente in condizioni non semplici di pista". Lo ha dichiarato Lando Norris, qualificatosi secondo sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda al termine delle qualifiche sul circuito di Zandvoort. "La seconda posizione è un gran risultato, specialmente in queste condizioni – ha sottolineato Norris -. Sono state delle qualifiche molto caotiche, speravamo di poter conquistare la pole position ma Verstappen non ha commesso alcun errore. Non mi sono sentito al massimo a livello di comodità sulla macchina, ma la pioggia in pista è sempre una condizione che adoro e nella quale spesso faccio bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/gm/red 26-Ago-23 16:50