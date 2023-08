F1: Gp Olanda. Vasseur “Leclerc incidente sfortunato, manca costanza”

"Leclerc è andato a sbattere nel corso di un giro molto buono". ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS)- "Una qualifica complicata, con un livelo di costanza che manca a noi così come a tutti i team". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari intervistato nell'immediato post qualifica del Gran Premio d'Olanda, in seguito alla sesta e nona posizione in griglia ottenute da Carlos Sainz e Charles Leclec. "Sicuramente il distacco tra Sainz e Verstappen – un secondo e un decimo, ndr – è certamente troppo. Questo però non definisce il quadro di una qualifica complicata – ha detto Vasseur -. Leclerc è andato a sbattere nel corso di un giro molto buono. Ha messo la ruota un po' fuori dalla traiettoria corretta, ma può succedere, specialmente in queste condizioni. Le prestazioni di tutti i team sono molto vicine le une alle altre, una cosa anomala rispetto a soli due o tre anni fa. Hamilton, ad esempio, ci sembrava in lotta per la pole e invece ha fatto il tredicesimo tempo – ha proseguito il team principal della Rossa -. Questa costanza nelle previsioni dunque sembra mancare, non solo relativamente alla Ferrari ma rispetto a tutti i team. Monza? Gli ultimi sei weekend sono stati pieni di alti e bassi, ma il risultato di questo weekend non influenzerà il nostro Gran Premio di casa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/gm/red 26-Ago-23 17:04