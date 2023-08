F1: Gp Olanda. Verstappen “Qualifiche difficili, bene gestione gomme”

L'olande in pole in vista del Gp di casa ZANDVOORT (OLANDFA) (ITALPRESS)- "Sono state delle qualifiche complicate, nelle quali abbiamo anche commesso un errore di gomme in Q1 dal quale siamo riusciti comunque a riprenderci". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull e pole man del Gran Premio d'Olanda intervistato dalla Formula 1 proprio in seguito al primo posto sulla griglia di partenza ottenuto nelle qualifiche sul tracciato di Zandvoort. "Qualifiche molto complicate, in cui la pista bagnata ha creato una grande difficoltà – ha esordito Verstappen -. Abbiamo dovuto mettere insieme molti aspetti, anche nella gestione delle gomme. Qui è la prima volta con queste condizioni meteo, quindi nel Q1 abbiamo probabilmente sottovalutato l'asfalto e il grip della macchina". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/gm/red 26-Ago-23 16:47