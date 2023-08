Italiano carica la Fiorentina “Col Lecce riscattare ko conference”

"Dobbiamo ridurre gli errori e rimanere sempre lucidi" FIRENZE (ITALPRESS) – "Il Lecce è una squadra che sia in Coppa Italia che nell'esordio in campionato ha mostrato di essere davvero in condizione, ha tanta gente rapida, svelta, che entra in condizione velocemente e soprattutto in avanti sono molto pericolosi. Arriva da un ottimo campionato lo scorso anno, ha cambiato allenatore ma ha mantenuto la stessa idea, la stessa struttura, ci saranno quindi difficoltà come in tutte le partite però giochiamo in casa, e dobbiamo cercare di far valere il fattore campo. Massima concentrazione sul Lecce". Sarà una Fiorentina a caccia di riscatto e di una vittoria che provi a cancellare l'amarezza per la sconfitta subita giovedì scorso nella gara di andata dei play-off di Conference League per mano del Rapid Vienna quella che domani affronterà il Lecce. Il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia del match ha provato a suonare la carica per i suoi. Il ko patito due giorni fa insegna "che non va sottovalutato niente, va preparato tutto nel migliore dei modi sotto l'aspetto della concentrazione e dell'attenzione perché in Europa, come abbiamo visto lo scorso anno, si va in campi caldissimi ad affrontare squadre preparate, che hanno qualità – ha spiegato l'allenatore della Fiorentina -. Abbiamo un po' sofferto il primo tempo, però abbiamo reagito bene, sono convinto che quella reazione ce la porteremo dietro e dobbiamo mostrarla soprattutto nella partita di ritorno". In vista del prossimo tour de force di partite "la preoccupazione più grande, oltre che l'aspetto mentale, è quella del recupero – ha evidenziato Italiano -. Siamo ancora in una fase dove fa molto caldo, dove la fatica si fa sentire, ed avendo pochi giorni" fra una gara e l'altra, "quello è l'aspetto che più ci preoccupa. Sotto l'aspetto mentale abbiamo perso una partita, è l'inizio di una nuova stagione, di un nuovo percorso, di un'altra storia che non sarai mai uguale a quella dello scorso anno quindi dobbiamo stare sereni. Qualche difficoltà gli avversari ce la possono creare ma dobbiamo reagire cercando di proporre sempre quello che ci ha permesso di toglierci delle soddisfazioni soprattutto in campo, dobbiamo ridurre gli errori e rimanere sempre lucidi e concentrati. Sono convinto che questa è la strada ma l'abbiamo già dimostrato lo scorso anno perché qualche passo falso lo abbiamo fatto ma poi abbiamo sempre avuto la forza di reagire, dobbiamo farlo anche quest'anno". L'inserimento dei nuovi acquisti "procede bene – ha detto il tecnico viola – alcuni che sono arrivati molto prima hanno capito dove sono, stanno cercando di crescere allenamento dopo allenamento, alcuni sono arrivati negli ultimi giorni e un po' di fatica la stanno facendo, soprattutto quella di apprendere e di conoscere tutto quello che cerchiamo di chiedere. Sono convinto che la Fiorentina ha aggiunto qualità, gente intelligente, che ha cultura del lavoro e faremo presto ad essere un gruppo ed una squadra vera". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/xd6/gm/red 26-Ago-23 16:53