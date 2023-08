Micheli, Sotero e Frezza in finale ai Mondiali di pentathlon

Le azzurre puntano anche la medaglia a squadre ROMA (ITALPRESS) – Tre azzurre in finale con vista sulla medaglia a squadre. L'Italia del pentathlon moderno sorride al termine delle semifinali femminili ai Mondiali senior in corso a Bath, in Inghilterra. La campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri), la campionessa europea Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno, infatti, centrato l'accesso alla finale in programma domenica allo Sports Training Village (STV) dell'Università di Bath. Nella semifinale "A" Alice Sotero ha chiuso con 1110 punti, assieme all'egiziana Salma Abdelmaksoud, alla vicecampionessa del mondo Michelle Gulyas e all'atleta di casa Jessica Varley. Nella semifinale "B" Elena Micheli ha chiuso davanti a tutte con 1130 punti, ottava Alessandra Frezza a 1123. Con tre atlete italiane in finale l'Italia può lottare per la medaglia a squadre. Domenica la finale femminile prenderà il via con la prova di equitazione alle 10.20 ora locale (11.20 in Italia). Seguiranno le prove di scherma (Bonus Round), nuoto e laser run. Intanto, venerdì pomeriggio si è svolto anche il Ranking Round di scherma in vista della semifinale e finale maschile. Matteo Cicinelli (Carabinieri) ha chiuso con 210 punti, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) a 200. Oggi gli azzurri affronteranno le semifinali, con le prove di scherma, nuoto e laser run, al via alle 10.35 ora locale (le 11.35 in Italia). Le finali maschili sono in programma domenica pomeriggio. – foto ufficio stampa Fipm – (ITALPRESS). glb/com 26-Ago-23 09:00