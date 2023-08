Tennis: Agli Us Open altra sfida Alcaraz-Djokovic, Sinner 3° incomodo

Undici in tutto gli italiani al via: 6 nel singolo maschile, 5 in quello femminile. ROMA (ITALPRESS) – Dopo la bellissima finale dell'ultima prova del Grande Slam, a Wimbledon, vinta da Carlos Alcaraz, e la altrettanto emozionante rivincita dell'ultimo Masters 1000, a Cincinnati, con Novak Djokovic trionfatore, si ripropone la sfida fra il numero uno e il numero due del mondo nel singolare maschile degli Us Open. Il quarto e ultimo Major dell'anno prende il via lunedì sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. A dividere il ventenne spagnolo e il 36enne serbo nell'ultimo ranking Atp soltanto 20 punti: quota 9815 per Alcaraz, 9795 punti per Djokovic. Il tennista di Belgrado, però, nel 2022 non ha partecipato alla prova Slam a stelle e strisce e ha dunque soltanto punti da guadagnare. Quello di El Palmar, invece, deve difendere il titolo vinto lo scorso anno, che è stato anche il primo Major della sua carriera, che lo ha portato per la prima volta sul tetto della classifica mondiale. Inoltre, nella parte alta del tabellone, sulla strada di Alcaraz, proprio come nel 2022, ci potrebbe essere ai quarti di finale l'azzurro Jannik Sinner, che si presenta al via degli Us Open come terzo incomodo, al pari di Daniil Medvedev. Anche il russo, vincitore a New York nel 2021, quando "spense" in finale il sogno Grande Slam di Djokovic, è nella parte alta del main draw: potrebbe quindi sfidare il vincente del possibile quarto di finale Alcaraz-Sinner in semifinale. Lo scorso anno, nei quarti del Major della Grande Mela, lo spagnolo ha battuto l'altoatesino al quinto set, dopo aver annullato un match point in favore di Sinner. L'azzurro, però, quest'anno arriva con un bagaglio d'esperienza maggiore, forte anche del recente successo sui campi di Toronto, primo Masters 1000 della sua carriera. Assieme a Sinner, ai nastri di partenza nel singolare maschile, altri cinque tennisti italiani. L'altoatesino, numero 6 del mondo e del seeding, esordirà contro il tedesco Yannick Hanfmann. Matteo Berrettini, 36 del ranking Atp, debutterà contro il francese Ugo Humbert. Matteo Arnaldi, 62 del mondo, affronterà al primo turno l'australiano Jason Kubler. Marco Cecchinato, 109 Atp, che non ha mai superato il primo ostacolo a New York, sfiderà il russo Roman Safiullin. Aspettano un qualificato invece Lorenzo Sonego, 38 del mondo, e Lorenzo Musetti, 18 del ranking internazionale. Proprio dalle qualificazioni potrebbe arrivare un altro italiano: Stefano Travaglia è infatti all'ultimo turno e affronta stasera il francese Arthur Cazaux. Cinque invece le azzurre al via nel singolare femminile. Elisabetta Cocciaretto si presenta a Flushing Meadows da numero 29 del mondo, suo best ranking, e affronterà al debutto una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Jasmine Paolini, 35 Wta, giocherà al primo turno contro la lettone Jelena Ostapenko. Martina Trevisan, 53 del mondo, inizierà il suo percorso agli Us Open 2023 contro la russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva. Più sfortunate, a livello di sorteggio, infine, Camila Giorgi, 52 del ranking internazionale, che sfiderà al primo turno la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del mondo, e Lucia Bronzetti, 82 Wta, che debutterà contro la tennista della Repubblica Ceca Barbora Krejcikova, numero 12 della classifica mondiale. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 26-Ago-23 14:51