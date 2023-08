Tennis: Torneo Cleveland. Finale Alexandrova-Sorribes Tormo

La russa insegue il quinto titolo della carriera, prima volta per la 26enne iberica ROMA (ITALPRESS) – Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo si affronteranno in finale al "Tennis in the Land", torneo Wta 250 in corso a Cleveland, negli Stati Uniti, con montepremi complessivo pari a 271.363 dollari. La russa, quarta testa di serie, stoppa la corsa della cinese Lin Zhu per 7-5 6-2 e andrà a caccia del quinto titolo della carriera, il secondo stagionale dopo il bis sull'erba a 's-Hertogenbosch. Per la 26enne di Castellon, invece, successo per 6-4 6-3 sulla tedesca Tatjana Maria: seconda finale in carriera nel circuito Wta dopo quella vinta nel 2021 a Guadalajara. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Ago-23 09:53