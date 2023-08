Tennis: Torneo Winston-Salem. Baez in finale contro Lehecka

L'argentino piega Coric dopo oltre tre ore di gioco ROMA (ITALPRESS) – Sarà Sebastian Baez a sfidare Jiri Lehecka nella finale del "Winston-Salem Open" (duro outdoor, con montepremi complessivo pari a 850.680 dollari), ultimo Atp 250 prima dello Us Open. Il 22enne argentino, numero 6 del tabellone e tre settimane fa vincitore a Kitzbuehel, ha avuto la meglio sul grande favorito del seeding, Borna Coric, per 6-3 6-7(4) 7-6(2) dopo tre ore e 19 minuti di battaglia. Baez andrà ora a caccia della sua quarta affermazione nel circuito, Lehecka permettendo: il ceco ha approfittato del forfait per un infortunio alla caviglia di Sebastian Korda e disputerà così la sua prima finale in carriera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Ago-23 09:32