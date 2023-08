Calcio: MLS. Primo gol per Messi in campionato, vince l’Inter Miami

L'asso argentino ha firmato il definitivo 2-0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lionel Messi ancora a segno. L'asso argentino, dopo aver trascinato l'Inter Miami al trionfo in Leagues Cup e in finale di US Open Cup, ha messo a segno nella notte il suo primo gol nel campionato americano: sfruttando una bella azione collettiva con Jordi Alba e Benjamin Cremaschi, Messi ha firmato all'89' il definitivo 2-0 della sua squadra in casa dei New York Red Bulls. Per l'Inter Miami è la nona vittoria consecutiva, che coincide con i nove match disputati dalla Pulce negli States. Nella MLS, la formazione presieduta da David Beckham, naviga nei bassifondi e non conquistava i tre punti dal 14 maggio. -foto Image- (ITALPRESS). fsc/red 27-Ago-23 10:57