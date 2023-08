Calciomercato: Cremonese. Preso Coda dal Genoa

L'attaccante torna in grigiorosso in prestito con diritto di riscatto CREMONA (ITALPRESS) – Colpo di mercato della Cremonese, che ha acquisito Massimo Coda dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di riscatto. L'ufficialità è arrivata dal club grigiorosso. Nato a Cava de' Tirreni il 10 novembre 1988, Coda è un attaccante che nel corso della sua carriera ha giocato oltre 500 partite tra i professionisti, realizzando finora 178 gol, di cui 146 in Serie B. Cresciuto nella Cavese, club della sua città, ha maturato esperienze in Svizzera (con il Bellinzona) e in tempi più recenti in Slovenia con il Gorica. Tra le società di appartenenza figurano anche Bologna, Parma, Salernitana, Benevento, Lecce e Genoa. Torna a Cremona a distanza di 12 stagioni: nella sua prima esperienza in grigiorosso (durata dal 2008 al 2011) ha giocato 85 partite, mettendo a segno 24 gol. Due volte capocannoniere della Serie B (nel 2020/21 e nel 2021/22), ha conquistato una doppia promozione in Serie A con Lecce e Genoa nelle ultime stagioni, mentre una terza risale alla precedente esperienza con il Benevento. "Bentornato in grigiorosso, Massimo!", conclude la Cremonese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 27-Ago-23 10:46