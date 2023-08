Governo, sondaggio Lab.21.01: per il 73,4% degli italiani arriverà alla fine della legislatura

(Adnkronos) – Il 73,4% degli italiani è convinto che il governo Meloni arriverà a fine legislatura e non spaventano nemmeno le europee: il 55,7% degli intervistati pensa che la maggioranza resterà compatta e che i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani non tradiranno la leader di Fratelli d’Italia. E’ quanto emerge dal nuovo sondaggio ‘L’opinione degli italiani: il governo Meloni’, realizzato da Lab21.01, che verrà presentato in apertura della seconda serata della kermesse ‘La Piazza’ di Affaritaliani, a Ceglie Messapica.

Alta la fiducia anche in Forza Italia: in pochi (19,1%) credono infatti che ci sia il rischio che FI inneschi una crisi di governo a seguito della dipartita del leader Silvio Berlusconi. Forte dunque la sensazione che il governo sia compatto e che stia rispettando le promesse fatte in campagna elettorale: è il 57,8% a sostenere che ci sia aderenza tra le proposte elettorali e il lavoro fatto in questi nove mesi.

Un equilibrio che potrebbe essere messo in discussione dalla volontà dell’ex premier Matteo Renzi di lanciare un nuovo centro, possibilità che è percepita come una minaccia alla stabilità del governo Meloni dal 63,4% degli intervistati. Il nuovo partito infatti potrebbe raccogliere consensi soprattutto dagli elettori di Forza Italia (56,7%) e si attesterebbe tra il 6 e il 10% a livello elettorale.