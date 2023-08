Paulo Sousa “Udinese tecnica e fisica. Mercato? Parlerò alla fine”

"Chi lotta per salvarsi deve partire a mille", dice il tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) – Contro l'Udinese Paulo Sousa cerca continuità. Poi, alla fine del mercato, inizierà a valutare qualche variante al collaudato 3-4-2-1. "Abbiamo sempre avuto molto difficoltà contro le squadre tecniche e fisiche come l'Udinese – afferma il tecnico granata nella conferenza stampa della vigilia – L'anno scorso abbiamo vinto perché i momenti decisivi sono stati a nostro favore, unitamente all'energia positiva del pubblico. Ne avremo bisogno domani, sarà difficilissimo. Alla fine del mercato penserò eventualmente ad altri moduli in base a chi avrò a disposizione. Le caratteristiche di Jovane Cabral possono aiutarci a cambiare. Anche durante la scorsa stagione in 2-3 partite, soprattutto nel secondo tempo e nella fase di non possesso abbiamo preso anche questa decisione con buoni risultati. A livello strategico possiamo avere altre possibilità. Purtroppo i nuovi non sono arrivati in tempo per integrarsi nelle nostre dinamiche e nell'esigenza di quello che è un campionato completamente diverso da quello che erano abituati a fare". Martegani e Legowski hanno possibilità di essere in campo con Bradaric che sembra aver recuperato. "Martegani può giocare dal primo minuto e anche Legowski – afferma – Hanno chance di giocare. Voglio trasferire un messaggio ai tifosi: bisogna avere pazienza, i nuovi hanno bisogno del sostegno della gente, integrare dinamiche diverse in cui sono subito valutati nei minuti che fanno. L'equilibrio emotivo per un giocatore è importante. Bradaric? Ha fatto diversi giorni senza allenarsi, oggi ha fatto tutto l'allenamento ed è pronto per darci una mano". C'è una salvezza da cercare di conquistare per la terza volta di fila. Logico guardare le avversarie, ad iniziare dal Verona già a punteggio pieno. "Devo conoscere con chi devo competere ma penso a noi principalmente – chiosa Paulo Sousa – Le squadre che devono salvarsi devono partire a mille, con idee chiare e concrete per connettersi nella strada dei risultati che dà sempre più fiducia. Del mercato parlerò solo dopo la chiusura e potremo approfondire cosa mancherà o non mancherà. Parlo di chi c'è". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/fsc/red 27-Ago-23 13:50