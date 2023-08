Pentathlon, Elena Micheli oro e Alice Sotero argento ai Mondiali di Bath

Il bronzo è andato alla britannica Bryson ROMA (ITALPRESS) – Elena Micheli e Alice Sotero insieme sul tetto del mondo. Le due italiane vincono, rispettivamente, l'oro e l'argento ai Mondiali di Bath, in Inghilterra, prima volta per il pentathlon moderno femminile azzurro, scrivendo un nuovo e indimenticabile capitolo della storia sportiva italiana. Elena Micheli (Carabinieri) ha conquistato la vittoria confermandosi campionessa del mondo dopo il successo di un anno fa ad Alessandria D'Egitto. Alice Sotero (Fiamme Azzurre) vince uno storico argento, sua prima medaglia mondiale, dopo la vittoria di due mesi fa agli Europei di Cracovia. Bronzo alla britannica Kerenza Bryson. Tredicesima la terza azzurra in gara, Alessandra Frezza (Aeronautica Militare). Un risultato che consente alle italiane di riportare in Italia anche l'oro a squadre, che mancava dal 1997 (Fares, Foghetti, Giongo), davanti a Gran Bretagna e Ungheria. – foto ufficio stampa Fipm – (ITALPRESS). fsc/com 27-Ago-23 14:08