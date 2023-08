Rugby: Nazionale. Niccolò Cannone “Vittoria col Giappone importante”

L'azzurro: "Ora la Coppa del Mondo, il sogno di ogni sportivo". ROMA (ITALPRESS) – Il giorno dopo il successo contro il Giappone, per 42-21, nell'ultimo Test Match preMondiali, giocato a Treviso, a parlare di quanto fatto dal gruppo azzurro è Niccolò Cannone. La partita ha ufficialmente chiuso la fase della preparazione estiva della squadra guidata da Kieran Crowley che, terminato il raduno di Padova, si ritroverà ufficialmente a Roma a partire da giovedì 31 agosto per iniziare la marcia di avvicinamento verso l'esordio alla Rugby World Cup, in calendario sabato 9 settembre, alle 13, contro la Namibia allo Stadio Geoffroy Guichard di Saint Etienne. "Quella contro il Giappone è stata una vittoria importante per il gruppo. Averla ottenuta in uno Stadio come Monigo, che per tanti giocatori è 'casa', ha dato valore in più. Abbiamo preparato bene questa partita, anche se ci sono piccole cose che possiamo migliorare ancora. Ci faremo trovare pronti per l'inizio del Mondiale", ha detto Niccolò Cannone. "Quella contro il Giappone è stata una partita dura. Siamo riusciti a vincerla segnando belle mete grazie ai giocatori di qualità che abbiamo. Gli ultimi dieci minuti sono stati importanti. La Coppa del Mondo? E' il sogno di ogni sportivo giocarla. Non vedo l'ora di affrontare questa avventura assieme ai miei compagni di squadra: abbiamo un gruppo fantastico e possiamo fare bene", ha concluso Niccolò Cannone. Nella mattinata di venerdì 1 settembre, alle 12, presso Palazzo Chigi, è in programma la conferenza stampa di presentazione della squadra che partirà verso il Mondiale. Tutte le partite dell'Italrugby nella Rugby World Cup 2023 saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e sui canali di Sky Sport. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 27-Ago-23 15:45