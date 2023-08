Tennis: Atp. 18 italiani in top 200, Arnaldi sale ancora

Alla vigilia dell'Us Open invariata la top 10, la guida Alcaraz ROMA (ITALPRESS) – L'ATP ha pubblicato con un giorno di anticipo rispetto al consueto le ultime classifiche prima dello US Open. L'Italia vanta diciotto giocatori fra i primi 200 e cinque tra i primi 100: Jannik Sinner (6), Lorenzo Musetti (18), Matteo Berrettini (36), Lorenzo Sonego (39) e Matteo Arnaldi che ritocca il best ranking al 61. Best ranking anche per Nardi (116), nonostante la sconfitta al primo turno delle qualificazioni a Flushing Meadows. Risale in Top 200 Riccardo Bonadio, in tabellone questa settimana al Challenger di Como dove saranno di scena anche Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi, Luciano Darderi, Edoardo Lavagno, le wild card Stefano Napolitano e Lorenzo Carboni. Invariata invece la Top 20 guidata da Carlos Alcaraz che però è destinato a perdere il posto di numero 1 del mondo dopo lo US Open perché a Djokovic, numero 2 con appena 20 punti di svantaggio, basterà passare il primo turno allo US Open per essere certo di tornare in vetta dopo il torneo. 1. Carlos Alcaraz (Esp) 9815 (–) 2. Novak Djokovic (Srb) 9795 (–) 3. Daniil Medvedev (Rus) 6260 (–) 4. Holger Rune (Den) 4790 (–) 5. Casper Ruud (Nor) 4715 (–) 6. Jannik Sinner (Ita) 4645 (–) 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4580 (–) 8. Andrey Rublev (Rus) 4515 (–) 9. Taylor Fritz (Usa) 3605 (–) 10. Frances Tiafoe (Usa) 3050 (–) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 27-Ago-23 14:17