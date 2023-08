Tennis: Ranking Wta. Stabili Cocciaretto 29 e Paolini 35

Nella top 10 nessuna variazione: in vetta Swiatek, davanti alla Sabalenka. ROMA (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini confermano i loro best ranking a 24 ore dal via degli Us Open. Le due azzurre si attestano rispettivamente al numero 29 e al gradino 35 della nuova classifica Wta, pubblicata oggi. Tra le top 10 nessuna variazione, con Iga Swiatek stabile al primo posto, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla statunitense Jessica Pegula. Subito dietro la kazaka Elena Rybakina, quarta, la tunisina Ons Jabeur, quinta, e l'altra tennista a stelle e strisce Coco Gauff, sesta. Tra le altre italiane, stabile Camila Giorgi, al gradino 52; perde invece cinque posti Martina Trevisan, ora numero 58. Guadagna invece sei posizioni Lucia Bronzetti, semifinalista nel Wta 125 di Chicago, giunta adesso al 76esimo gradino della classifica mondiale. Poco fuori le top 100 Lucrezia Stefanini, numero 102, e Sara Errani, oggi 115. Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 9955 (–) 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8746 (–) 3. Jessica Pegula (Usa) 5945 (–) 4. Elena Rybakina (Kaz) 5670 (–) 5. Ons Jabeur (Tun) 4831 (–) 6. Coco Gauff (Usa) 4595 (–) 7. Caroline Garcia (Fra) 3820 (–) 8. Maria Sakkari (Gre) 3585 (–) 9. Marketa Vondrousova (Cze) 3401 (–) 10. Karolina Muchova (Cze) 2995 (–) Così le italiane: 29. Elisabetta Cocciaretto 1420 (–) 35. Jasmine Paolini 1330 (–) 52. Camila Giorgi 1043 (–) 58. Martina Trevisan 977 (-5) 76. Lucia Bronzetti 830 (+6) 102. Lucrezia Stefanini 691 (+1) 115. Sara Errani 625 (+1) 168. Nuria Brancaccio 438 (–) 278. Matilde Paoletti 239 (-6) 305. Camilla Rosatello 205 (+16) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 27-Ago-23 16:46