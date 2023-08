Calcio: Di Francesco “Mancini non lo giudico ma Spalletti è il top”

"I soldi dell'Arabia Saudita? Siamo di fronte a un mercato drogato". ROMA (ITALPRESS) – "Mancini? Non so cosa dire. Non è giusto che io giudichi le sue scelte. Siamo dei professionisti e ognuno agisce a modo suo. Comunque l'Italia ha adesso un grandissimo allenatore, ovvero Luciano Spalletti, il miglior interprete del calcio in Italia negli ultimi due anni". Così Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Frosinone, ai microfoni di "Radio anch'io sport", su RadioRai. "Gli arabi hanno tanti soldi? Il problema è che siamo di fronte a un mercato drogato e questo vale anche per la Premier. Se un club di quel campionato vuole prendere un giocatore di quello italiano, noi abbiamo perso in partenza. Ci vuole tempo per ricostruire il nostro calcio, a partire dai settori giovanili", ha aggiunto Di Francesco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-23 09:46