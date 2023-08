Calcio: Parma. Pecchia “Siamo squadra che sa soffrire, Pisa? Da vertice”

"Sarà una bella partita, con due squadre che in campo vogliono giocare a calcio" PARMA (ITALPRESS) – "C'è un grande spirito di compattezza della squadra, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di fare le cose. E questa è una buona base su cui lavorare. Bisogna abituarsi al tipo di campionato, a quella che è la Serie B. Noi siamo una squadra di B, partecipiamo al campionato di B e le partite sono queste. Dobbiamo adeguarci". Così il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, durante la presentazione del match contro il Pisa. "Soprattutto nell'ultima partita, con una squadra che ci ha messo alle corde, siamo stati lì, con la voglia di soffrire, di stare insieme e di farlo insieme – ha aggiunto Pecchia -. Questa è una buona base. Perché poi voler giocare, fare la fase offensiva, siamo in grado di farlo e lo abbiamo dimostrato molte volte". Gli emiliani sono l'unica formazione a punteggio pieno in classifica, ma non bisogna sottovalutare il Pisa: "Nelle ultime stagioni è stata sempre ai vertici, ha sfiorato la A – sottolineato il tecnico gialloblù -. Ha cambiato, ha costruito una squadra di valore con giovani e giocatori esperti, un buon mix. Ha vinto con merito a Genova, vuole giocare a calcio, anche in Coppa a Frosinone è stata molto chiara. Sarà una bella partita, con due squadre che in campo vogliono giocare a calcio. Il risultato si vedrà". Infine, sui tifosi, Pecchia ha concluso: "Questa squadra ha bisogno di entusiasmo, lo dico dall'anno scorso. Entusiasmo che si deve alimentare, bisogna creare questo clima di compartecipazione con la città, con la gente che è vicina, e ogni occasione è importante per creare questo tipo di situazione. Sabato nel pre-gara con il Cittadella c'è stata una bellissima accoglienza, un accompagnamento da parte dei nostri tifosi. E questo deve essere 'sempre'. Ora abbiamo una partita, il pensiero è al Pisa, dopo penseremo anche al resto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 28-Ago-23 18:01