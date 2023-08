Calciomercato: Bayern. L’ad “Pavard? Abbiamo ancora un po’ di tempo”

Prima di cedere il francese all'Inter i bavaresi vogliono trovare il sostituto. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il tempo stringe, in vista della chiusura del calciomercato, e l'Inter è in costante pressing sul Bayern Monaco per arrivare a Benjamin Pavard. I bavaresi, però, prima di cedere il difensore francese devono trovare "il giusto sostituto". Non sembra aver fretta comunque Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco: "Abbiamo ancora qualche giorno. Sono abbastanza fiducioso di poter chiudere la questione in questa finestra di mercato". L'Inter avrebbe già trovato l'accordo sia col club tedesco, sul valore del cartellino del giocatore, che con lo stesso Pavard. Per chiudere, quindi, manca solo il nuovo arrivo in casa Bayern: il nome caldo per sostituire il transalpino nel team tedesco è quello del milanista Pierre Kalulu. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-23 12:57