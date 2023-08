Il Palermo ingaggia il centrocampista Henderson dall’Empoli

Il 27enne scozzese arriva in prestito con opzione e obbligo di riscatto condizionati. PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha comunicato di aver acquistato dall'Empoli le prestazioni sportive di Liam Henderson. Il centrocampista, 27enne, scozzese, che indosserà la maglia numero 53, si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito con opzione e obbligo di riscatto condizionati. "A Liam il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", ha scritto la società rosanero. Henderson sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 30 agosto, alle 15.30, allo stadio "Renzo Barbera". – foto Ufficio Stampa Palermo F.C. – (ITALPRESS). pc/pdm/red 28-Ago-23 10:11