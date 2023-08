Motomondiale: Il Team Gresini scalda i motori per Montmelò e Misano

Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio preparano i rispettivi Gp di casa. ROMA (ITALPRESS) – Una doppietta che sa di caldo, pubblico, emozioni e casa. Una doppietta che, escludendo la season finale di Valencia, chiude una lunga stagione europea. Montmelò prima e Misano poi saranno gli homeGP di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio rispettivamente e ovviamente del Team Gresini MotoGP. Grandi aspettative sie per il pilota iberico che per quello romano. "Due gare importanti prima del giro del mondo. Una sarà la mia gara di casa e l'altra la gara di casa della squadra. Veniamo da un buon momento e bisogna continuare su questa linea. Montmelò è un tracciato che mi piace molto, come del resto anche Misano. C'è solo da rimanere concentrati: fisicamente e mentalmente siamo pronti a questa doppietta", ha detto Alex Marquez. "A Barcellona lo scorso anno siamo andati molto forte e forse sarà la pista su cui possiamo fare il nostro miglior risultato quest'anno. Il feeling con la moto continua a crescere, quindi sono sicuro che possiamo fare davvero bene. Poi Misano, che è la gara di casa, tante aspettative, amici, pubblico e infine una sorpresa, che presto rivelerò", ha affermato invece Fabio Di Giannantonio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 28-Ago-23 10:01