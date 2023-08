Sci alpino: Sala torna dal Sudamerica per un trauma distorsivo

Ulteriori accertamenti per il poliziotto lombardo al rientro in Italia. MILANO (ITALPRESS) – "Tommaso Sala ha lasciato la trasferta sudamericana ed è rientrato in Italia a seguito di un trauma distorsivo a un ginocchio, senza interessamento dei legamenti. Sala è caduto in allenamento sulle nevi argentine, avvertendo immediato dolore. E' stato sottoposto a risonanza magnetica e tac in Argentina e i primi esami sembrano aver escluso l'interessamento dei legamenti". Lo ha reso noto la FISI. "Nel pomeriggio odierno, però, il poliziotto lombardo sarà sottoposto a un approfondimento degli esami e a una visita da parte del dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica FISI, per poter arrivare a una diagnosi definitiva sull'infortunio", si legge ancora nella nota odierna della Federazione Italiana Sport Invernali. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 28-Ago-23 10:22