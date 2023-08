Volley: Europei donne. Mazzanti “Contro la Francia una bella sfida”

Il ct azzurro: "I tifosi dalla nostra parte sono un valore aggiunto". FIRENZE (ITALPRESS) – "La Francia ha una buonissima 'fase break', hanno rotazioni importanti ed è forse la squadra che fa più scelte a muro. Quindi sarà una bella sfida fra il nostro cambio palla e il loro break: questa sarà la chiave del match". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, alla vigilia del quarto di finale degli Europei in programma a Firenze fra la squadra azzurra e quella transalpina. "Quello che ci è mancato nelle ultime partite è la continuità in quello che facevamo. Questo ci serve ed è quello che la differenza fra quando facciamo le cose in modo libero e creativo e quando invece diventiamo conservativi. I tifosi dalla nostra parte sono un valore aggiunto: cantare l'inno in casa è qualcosa di emozionante. Nella partita contro la Spagna, quando eravamo in difficoltà, il pubblico si è fatto sentire e ci ha sostenuto. E' sempre importante affrontare così le difficoltà", ha aggiunto Mazzanti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 28-Ago-23 14:52