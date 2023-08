Calciomercato: Empoli. Acquistato Berisha dal Torino

Per il portiere albanese quinta maglia in Italia dopo Lazio, Atalanta e Spal. EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con il Torino per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Etrit Berisha". Per il portiere albanese con cittadinanza kosovara, 34enne, è la quinta maglia nel calcio italiano, dopo le esperienze alla Lazio, all'Atalanta, alla Spal e nel club granata, dove ha collezionato dal 2021 10 presenze. Con la Nazionale albanese, invece, ha debuttato nel maggio del 2012, nella gara amichevole contro l'Iran, e ha giocato gli Europei del 2016, collezionando in tutto ben 77 presenze. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 29-Ago-23 15:51