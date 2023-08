Calciomercato: Roma. Lukaku nel pomeriggio nella capitale

L'attaccante belga atterrerà alle 17 con un volo da Bruxelles ROMA (ITALPRESS) – Romelu Lukaku è in arrivo in Italia, in vista del prestito alla Roma. Lo conferma la stampa britannica, secondo la quale l'attaccante belga atterrerà all'aeroporto di Roma Ciampino questo pomeriggio, intorno alle 17.00, su un volo da Bruxelles. Il Chelsea, dunque, avrebbe dato il via libera alla cessione dell'attaccante in prestito secco – senza diritto di riscatto – per 6 milioni di euro, mentre Lukaku si abbasserà l'ingaggio da 12 a 7,5 milioni, che è il massimo che la Roma può fare per non violare il fair-play finanziario. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 29-Ago-23 10:07